Fiorentina batte la Lazio 2-1 Calando il Jack Anche se Nico sbaglia il secondo rigore di fila Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ecco lache non ti aspetti: aggressiva e vincente,se colpisce quattro volte il palo eGonzalezil suoconsecutivo. Che cos'è successo? Quella che ha battuto lanon è nemmeno la controfigura della squadra, addirittura penosa a Lecce e per nulla incisiva neltempo di Empoli. No, ladi stasera è andata in svantaggio, ma è apparsa addirittura sontuosa nella rimonta con i gol di Kayode (il primo in serie A) e Bonaventura. Nemmeno la sfortuna è riuscita a fermarla e a impedirle di ripartire verso l'Europa L'articolo proviene da Firenze Post.