Finisce 0-3 Pierantonio | tris per la scalata Il Lama crolla al Polchi-Laurenzi

(Di lunedì 26 febbraio 2024): Scarselli 5,5, Ferri 6, Volpi 5,5, Tugliani 5, Cappellacci 5 (1’st6), Petricci 6, Lignani 5,5 (20’st Cano 5,5), Braccalenti 6, Bartoccini 6, Simeone 5,5. All. Caporali 5,5.: Zandrini 6,5, Bei 6, Francioni 6, Piras 6, Allegrucci 6,5, Sannipoli 6,5, Piergentili 6 (29’st Capati), Polidori 6,5 (45’st Gaggioli), Morlandi 7, Salis 6,5 (24’st Muca 6), Cesarini 6,5.All. Bruni 6,5 Arbitro: Apuzzo di Terni 5,5 (Suriani e Capicci). Marcatori: 18’ pt Cesarini, 7’st Morlandi, 44’st Muca- Un solidosbanca il “” facendo un decisivo passo in avanti verso le zone più tranquille della classifica. I padroni di casa invece, che hanno avuto qualche occasione frutto ...

Cosenza, i risultati del settore giovanile: Dopo il pareggio beffardo della Primavera contro il Pisa nella domenica del settore giovanile rossoblu arrivano due sconfitte contro la Lazio nelle categorie Under 15 e Under 16. Buona la prova dei ra ...tifocosenza

Branca, gol all’ultimo tuffo: espugnato il ’Marinelli’ nel recupero: Il Branca vince contro il Pierantonio con un gol al 94'. Salis M. espulso per proteste. Branca sale a quota 25 in classifica. Pierantonio amaro per gol annullato.lanazione