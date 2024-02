Final Fantasy | il compositore storico non realizzerà più colonne sonore per giochi interi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La colonna sonora deifuturi probabilmente non sarà composta dal leggendario Nobuo Uematsu. Il maestro ha rivelato che difficilmente si impegnerà ancora per scrivere i brani di un intero videogioco. Parlando con la rivista tedesca Zeit Online, in occasione del suo nuovo progetto orchestrale Merregnon: Heart of Ice, Uematsu ha detto: Per quanto riguarda, sono ancora coinvolto nella scrittura dei temi principali dei. Ma non credo che comporrò ancora musica per un gioco intero. Bisogna dare priorità a questa cosa per due o tre anni, e non credo di avere le energie fisiche e mentali per farlo ancora. Credo che preferire usare il tempo che mi resta per lavorare ad altri progetti che amo, come composizioni come Merregnon o la mia band Uematsu Nobuo conTIKI. Uematsu ha ...