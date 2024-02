Filippo Timi tra le nuvole | Martin Scorsese in coppia e Carey Mulligan tra i fan | le foto più belle dal Festival di Berlino

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le star di Hollywood e d’Europa brillano alla Berlinale 2024 La prestigiosa Berlinale 2024 ha accolto un’incredibile schiera di star di Hollywood e artisti europei, segnando un grande ritorno sul tappeto rosso, sessioni di photocall, anteprime e conferenze. In mezzo al glamour e all’eccitazione, l’Italia si è distinta, lasciando il segno con film e serie degne di nota. La presenza dell’Italia alla Berlinale Sharon Stonedella BerlinaleL’Italia ha messo in mostra la sua abilità cinematografica con due film in competizione per l’ambito Orso d’Oro: Gloria! diretto da Margherita Vicario e Another End diretto da Piero Messina. Inoltre, ilha presentato due serie molto attese: il mondo oscuro e coinvolgente di Dostoevskij portato in vita dai fratelli D’Innocenzo e il ritratto rivelatore della vita di Rocco Siffredi in Supersex, diretto ...