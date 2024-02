Filippi | Avanti su questa strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nessuno ha mai avanzato pretese particolari nei confronti della Recanatese che, è bene sottolinearlo per coloro che hanno scarsa memoria, ha il budget più basso di tutta la Serie C. Su un aspetto però non si può derogare: quello della determinazione che proprio per quanto detto sopra deve essere feroce. Quella con la Vis Pesaro non sarà stata una vittoria limpidissima, nel senso chesquadra ha nelle sue corde prestazioni decisamente migliori ma serviva un successo "a corto muso" per svoltare almeno sul piano dell’autostima che, fatalmente, complice l’infinita striscia di risultati negativi, era crollata sotto il livello di guardia, anzi si era praticamente azzerata. Rimarchiamo però che, almeno per larghi tratti si è rivisto quel sangue agli occhi clamorosamente caduto nel dimenticatoio e senza il quale ogni speranza di risalire un po’ la china è ...