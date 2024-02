Fifa | Infantino taglia il traguardo degli otto anni da presidente | “Grazie per la fiducia riposta in me”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tramite un post su Instagram, Giha voluto celebrare l’versarioa capo della: “È stato un onore servire il gioco del calcio per gran parte della mia carriera professionale, e oggi –ndo ilcome– la mia gratitudine va a tutte le persone meravigliose con cui ho lavorato“. Eletto per la prima volta il 26 febbraio 2016,ha poi aggiunto: “a tutti coloro che hanno riposto la loroin me. Con quanto imparato negliprecedenti, prometto di continuare a lavorare per portare il ...