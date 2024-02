Fiat | ecco le concept car per la futura offensiva globale Con un’ispirazione speciale – FOTO

(Di lunedì 26 febbraio 2024)svela a sorpresa un nuova famiglia dicar ispirata all’inossidabile Panda, pronta a rinnovarsi totalmente il prossimo luglio e a cui seguirà il lancio di un nuovo modello all’anno fino al 2027. La nuova serie di modelli, dicono da, “è stata progettata per conquistare le strade di tutto il mondo” e sarà basata su una nuova piattaforma, che permetterà la condivisione di parti comuni fino all’80% in base ai veicoli. “è un brand, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo”, spiega Olivier Francois, ad del marchio torinese: “Il prossimo passo nella competizioneè la transizione da prodotti locali a un’offertadi cui beneficeranno tutti i nostri ...

