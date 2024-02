Fiano | i mille volti di un grande bianco Le migliori etichette e aziende dalla provincia di Avellino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La zona di produzione deldiabbraccia un areale indicaratterizzato da molte differenze di microclima, suoli e altitudine. Ogni terroir esprime vini diversi, tessere di un mosaico che restituisce un’immagine complessa del vitigno. Sfumature in grado di svelare con trasparenza l’identità dei luoghi in cui nascono i vini. Abbiamo visitato le cantine e parlato con i produttori, cercando di mettere in risalto proprio le peculiarità di ogni singola zona della denominazione. Le uve di Tenuta Scuotto, a Lapio, nel cuore della denominazione. In apertura, Tenuta Sarno a Candida Lapio Il territorio di Lapio rappresenta storicamente il cuore della denominazione. Qui sono molte ledi produzione e i vini sono molto caratterizzati. «Da qui vengono bottiglie molto ricche ...