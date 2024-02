Ferragni e l’anatomia di una risalita impossibile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In questa settimana trascorsa – come tutti quanti – a fare ipotesi su come andrà l’apparizione di Chiarada Fabio Fazio, ho pensato (anche) a quel che dice Paolo Virzì degli attori. In questo weekend trascorso – come tutti quanti – a commentare l’intervista di Chiaraal Corriere, ho pensato (anche) alla differenza tra Brad Pitt e Robert Downey jr. Ma, soprattutto, in questi giorni impazziti in cui addirittura si parlava di andare in edicola a comprare un giornale, neanche fosse la settimana prima di Sanremo e ci fosse il Sorrisi coi testi delle canzoni, io ho pensato molto a Pio XI. O forse era il dodicesimo, ora non pretendete troppo: sono pur sempre della generazione che al fascismo non ci arrivava col programma. Tempo fa uno storico caritatevole tentò di colmare le mie lacune (le mie voragini), ma di tutto quel che mi ha raccontato ...