Ferragni e il caso Trussardi | l' ennesimo errore di comunicazione del suo team | lui pubblica le foto di loro due insieme

Caso Chiara Ferragni , Tomaso Trussardi non ci sta e risponde alle ultime affermazioni da parte dell’imprenditrice digitale: pesante attacco sui social ... (cityrumors)

Chiara Ferragni (Us Prime Video) Fase 2: vittimismo. Chiara Ferragni parla per la prima volta, in un’intervista al Corriere, da quando è scoppiato il ... (davidemaggio)