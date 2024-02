FeralpiSalò | Pasini tuona | «Il sistema non ci vuole in B»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Giuseppe, presidente della, ha parlato a Tuttosport della situazione della squadra e dei continui episodi negativi a sfavore Giuseppe, presidente della, ha parlato a Tuttosport della situazione della squadra e dei continui episodi negativi a sfavore. Le sue dichiarazioni:– «Se fino a prima di sabato avevo il dubbio che ilnon ci volesse in Serie B, adesso ne ho la certezza. Ormai gli episodi a nostro sfavore sono troppi. Inoltre devo assistere a designazioni strane, che si ripetono e a spiegazioni a volte grottesche. Perché? È semplice: rappresentiamo un paese di 10.000 abitanti, abbiamo pochi tifosi allo stadio e non avendo un impianto a norma dobbiamo giocare fuori regione. Tutto questo a qualcuno non sta bene». BALATA – ...