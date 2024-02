Femminicidio di Barga | un’altra donna uccisa in strada L’ultima fu Klodiana

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Fornaci di(Lucca), 26 febbraio 2024 – Un altroin Toscana,aggredita ein. Il delitto che si è consumato nella serata di oggi, 26 febbraio, a Fornaci di– dove un uomo di 56 anni ha accoltellato la moglie – fa il paio con almeno altri due episodi recenti che si sono verificati nella nostra regione. Il 28 settembre scorsoVefa, operaia di origine albanese residente a Castelfiorentino, fudal marito mentre stava rincasando dopo aver finito il turno al lavoro. I due erano in fase di separazione e già da qualche tempo non vivevano più nella stessa casa. Continui sarebbero stati, secondo alcune testimonianze, i litigi della coppia. Lafu ...

Uccide la moglie a coltellate e si costituisce: Il Femminicidio sarebbe avvenuto a Fornaci di Barga, nel comune di Barga, in provincia di Lucca. Sul posto, in via Battisti, sono intervenuti i carabinieri. Si attendono aggiornamenti.gonews

