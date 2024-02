Fedez via di casa e Chiara Ferragni | sul presepe napoletano i Ferragnez separati

Secondo fonti vicine all’influencer, Chiara Ferragni “non era preparata ” alla scelta del marito Fedez di andare via di casa . La donna sarebbe in attesa di ... (fanpage)

Travaglio sulla lite con Fedez: “Ecco perché non ha difeso Chiara Ferragni”: A scatenare l’opinione pubblica anche la reazione di Fedez, che pare non essere stato in grado, anche questa volta, di sostenere adeguatamente la moglie davanti a quest’accusa. Visualizza questo post ...dilei

Fedez e Chiara Ferragni: "Vivevano separati in casa da un pezzo": Pare che il rapper e l'influencer vivessero separati in casa già da molto tempo. Al momento Fedez è in cerca di una nuova abitazione e non esclude l'idea di trasferirsi negli USA ...105

Tomaso Trussardi replica a Chiara Ferragni: "Offensivo dire che non mi conosce neanche": Tomaso Trussardi risponde piccato su Instagram alle parole del team di Chiara Ferragni sui suoi rapporti con l'imprenditrice digitale: ecco cosa ha detto.gazzetta