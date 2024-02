Fedez non ha difeso Ferragni? Travaglio | Poveretto E ripiomba su Santa Chiara

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le voci sulla fine della favola, sulla rottura tra, hanno attivato la macchina del gossip. Tra ricostruzioni e indiscrezioni, qualcuno ha sostenuto che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata la mancata reazione del rapper alla staffilata di Marco. Facciamo un passo indietro. Il direttore del Fatto Quotidiano, ospite dell'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, riferendosi alle indagini in corso, ha detto al cantante: "Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Lui, stando all'episodio caricato in rete, ha replicato con un "Ok, se vuoi ti rispondo". Perqueste poche parole non sarebbero state sufficienti. Almeno questa è la versione degli esperti di retroscena. A dire la sua, ad ...

Chiara Ferragni (Us Prime Video) Fase 2: vittimismo . Chiara Ferragni parla per la prima volta, in un’intervista al Corriere, da quando è scoppiato il ... (davidemaggio)

Travaglio sulla lite con Fedez: “Ecco perché non ha difeso Chiara Ferragni”: Una battuta, quella in cui Marco Travaglio paragona Chiara Ferragni a Wanna Marchi, che non è passata inosservata. A scatenare l’opinione pubblica anche la reazione di Fedez, che pare non essere stato ...dilei

Fedez e Chiara Ferragni: "Vivevano separati in casa da un pezzo": Pare che il rapper e l'influencer vivessero separati in casa già da molto tempo. Al momento Fedez è in cerca di una nuova abitazione e non esclude l'idea di trasferirsi negli USA ...105

Travaglio sulla presunta rottura Ferragni-Fedez: "Colpa mia Ecco perchè lui non l'ha difesa": Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per il momento di non commentare in modo diretto le voci che li vorrebbero separati da qualche giorno e tra i presunti motivi della rottura è finito anche il nome ...gazzetta