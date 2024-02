Fedez furioso per l’intervista di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Pochi giorni è esplosa la notizia bomba secondo la qualesi sono ormai lasciati e i Ferragnez sarebbero dunque storia. Si è parlato anche di un incontro chiarificatore tra i due, probabilmente per trovare una strategia comune per non danneggiarsi a vicenda ma, stando a quanto scrive Dagospia, i due avrebbero invece avuto una discussione molto accesa.conSempre in base a quello che ha detto Dagospia, i rispettivi avvocati si sarebbero inviati delle lettere che hanno dato vita ad una lite particolarmente accesa. In particolarenon avrebbe graditorilasciata al Corriere dall’influencer, che tra l’altro sarà anche ospite in tv ...