Fedez furioso con Chiara Ferragni | il motivo che ha indispettito il rapper

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)perde la pazienza con: cosa ha fatto infuriare il cantante nelle ultime ore. Ancora tensione tra i Ferragnezsono sempre di più ai ferri corti. Ile l’imprenditrice digitale nelle scorse ore, stando a un retroscena riportato da Dagospia, che ha riportato come anche gli avvocati due due coniugi si siano scambiati lettere di fuoco, si sarebbero incontrati. Sempre da “Dagospia” si apprende chesi sarebbe arrabbiato per l’intervista rilascata daal quotidiano “Corriere della sera”. “si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macche’: i loro ...