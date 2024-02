Fedez e Ferragni addio | la verità di Travaglio | “Colpa mia? Ho detto una cosa che sanno tutti”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Anche Marcoè rimato coinvolto, suo mal grado, nella vicenda di gossip del momento: la separazione trae Chiara. Qualcuno infatti collega l’ultima e definitiva lite tra i due, avvenuta domenica 18 febbraio, alla presenza del direttore del Fatto Quotidiano come ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto proprio daavrebbe paragonato Chiara a Wanna Marchi, manon la avrebbe difesa a dovere scatenando così l’ira della consorte. Il giornalista chiarisce allora la sua posizione durante l’ultima puntata di Accordi&Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi sul Nove.Leggi anche: La lite con Marcoè la miccia che ha fatto esplodere i Ferragnez? Tutte le ipotesi sulla rottura Marco ...

Dal pandoro-gate al Ferragnez-gate: cosa sta succedendo nella ormai ex coppia più discussa del web. C’è chi ci spera, chi se lo aspettava e chi invece ... (ilcorrieredellacitta)

In mancanza di di Chiara zioni ufficiali dei diretti interessati, fioccano le indiscrezioni e i retroscena sulla separazione di Chiara Ferragni e Fedez . Di certo ... (leggo)

Ci sono caduto anche io: il delirio intrusivo nella vita dei Ferragnez: Pensavo che non l’avrei mai fatto e invece l’ho fatto anche io. Mai avrei immaginato di leggere anche una sola riga di un articolo su Chiara Ferragni e Fedez, e invece, per via della loro rottura ...huffingtonpost

Tomaso Trussardi "polverizza" lo staff di Chiara Ferragni: "Ha mangiato troppi panettoni": Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

L'attrice Cate Blanchett mette all'asta una casa a Melbourne, si parte da 2 milioni: La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez rappresenta non solo un simbolo di successo e prosperità, ma anche uno spazio che riflette il loro stile di vita dinamico e moderno. Dai dettagli ...idealista