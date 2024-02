Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati | “Per fare pace? Macché!” I nuovi retroscena

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La crisi matrimoniale tracontinua a catalizzare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica in Italia. La notizia della rottura tra il rapper e l’imprenditrice digitale è stata lanciata da Dagospia e poi confermata da Il Corriere della Sera. Dopo settimane di rumor sulla fine del loro matrimonio (basati su indizi quali l’assenza della fede al dito dio la sostituzione della sua immagine del profilo), lo scoop di Dagospia ha dato una svolta al ‘caso’. Stando a quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino l’imprenditrice digitale – indagata per truffa aggravata dopo lo scoppio del ‘Pandoro gate’ – non ha affatto gradito che il marito abbia voluto ‘conservare’ un particolare estratto dell’intervento di Marco Travaglio nel suo podcast Muschio Selvaggio. Il direttore de Il Fatto ...