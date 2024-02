Fedez e Chiara Ferragni separati | interviene Marco Travaglio sull’ultima lite

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Personaggi tv., arriva la verità di– Sembra proprio chesiano a i ferri corti. L’artista avrebbe lasciato qualche giorno fa la casa che divideva con la mogli e i figli. E in tanti si chiedono quale sia stata la goccia a far traboccare il vaso. Sono parecchi i rumors sulla rottura: tra le possibili cause ci sarebbe anche quanto accaduto durante la puntata di «Muschio Selvaggio» in cui è stato ospite. Ad intervenire sulla questione è stato proprio il direttore del «Fatto Quotidiano» ospite nell’ultima puntata di «Accordi&Disaccordi», il programma di Luca Sommi. (continua a leggere dopo le foto) Leggi ...