Federico Massaro urla e lascia la tavola | scoppia la lite con Perla e gli altri

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Con Beatrice Luzzi in modalità stand by, i gieffini sono andati in tilt e non sanno con chi sfogare le loro ansie e frustrazioni. In questi giorni nella casa del Grande Fratello è regnata una strana calma, con qualche sporadico attacco o presa in giro nei confronti di(ieri Alessio Falsone è stato molto pesante). Oggi pomeriggio il modello si è fatto una ciotola di latte e gliconcorrenti hanno iniziato a rumoreggiare, a dare voce al gruppo c’ha pensatoVatiero, che si è fatta avanti e ha bacchettato il ragazzo. “Amo ti sei rifatto il latte? Dici che è acqua? Ma dai! Tu mi dici sempre ‘chiedi i video e controlla’, perché lo sai che i video non ce li danno. Siamo rimasti con solo quattro bottiglie di latte per colpa tua. Ti fai borracce intere di latte e poi finisce. Siamo in 18 e tu pensi ...