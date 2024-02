Fast e Furious 7 | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 26 febbraio 2024)7: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, lunedì 26 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda7,del 2015 diretto da James Wan. Il lungometraggio, settimodella serieand, è interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black e Jason Statham. È inoltre il primodella serie ambientato dopo le vicende di Theand the: Tokyo Drift. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo aver ferito gravemente Owen Shaw ed eliminato la sua squadra, Dominic Toretto, Brian O’Conner, e il resto dei membri della ...

Per la prima serata in tv, lunedì 26 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “ Gloria ”, con Sabrina Ferilli. Verranno proposti due episodi dal ... (bergamonews)

“Fast & Furious VII”, alle 21.20 su Italia 1: ecco la trama e il cast del film con Vin Diesel: “Fast & Furious VII”, alle 21.20 su Italia 1 il film con Vin Diesel. Ecco la trama. Un anno dopo essere ritornati negli Stati Uniti, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua banda di amici piloti si ritrovan ...globalist

Fast & Furious, Vin Diesel aggiorna i fan sul franchise nel primo post dopo le accuse di abusi sessuali: L'interprete di Dom Toretto è tornato a parlare della saga cinematografica dopo i gravi addebiti nei suoi confronti.movieplayer

Fast and Furious e il meglio dei film stasera in tv: Il primo film che vi consigliamo in questa breve lista è Fast and Furious 7, disponibile alle 21.22 su Italia 1. Si tratta, come facilmente intuibile, del settimo capitolo della saga iniziata con il ...ilgiornale