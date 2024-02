Fast e Furious 7 | tutte le curiosità sul movie action che vuole anche essere un omaggio a Paul Walker

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Proprio come il resto della saga,7 è un grande film d’azione, un tripudio di corse, inseguimenti, sparatorie, pestaggi ed esplosioni che non danno tregua né ai protagonisti in campo, né a chi guarda, ma non solo. Questa settima pellicola del franchise infatti,un, che impersonava Brian, morto in un incidente stradale ad appena 40 anni. L’interprete statunitense compare in quasile scene del suo personaggio e, nelle altre, viene sostituito dai suoi fratelli Caleb e Cody. Se si ama il genere,7 è un film da non perdere. Va in onda nella prima serata di Lunedì 26 Febbraio su Italia Uno: di seguito ...