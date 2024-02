Farmaci | Italia granaio d’Europa? Un modo per migliorare i profitti delle lobby | non certo le cure

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lucia Aleotti (Menarini/Farmindustria) ripete: “Sogno che l’diventi ilfarmaceutico”. C’era una volta, in un tempo che fu, una Felix Campania che ormai non c’è più! Laddove e figli so’ piezze ‘e core, Annibale non si fermò per poche ore: voleva Roma conquistar per fame, togliendo all’Urbe ilcampano. Il “grano” vero allora prodotto in Campania, nutriva e dava vita all’intero popolo romano oltre che campano. Dopo migliaia di anni oggi apprendiamo che l’intero Bel Paese, non solo la “fu” Campania Felix, oggi produce “grano” farmaceutico che però esporta sino al 97%! Con la munnezza ci hanno massacrato e con i famaci ad alto costo ci hanno poi curato. Di solo farmaco illegale (droga) noi diamo cash alla camorra circa sedici miliardi all’anno. Reinvestite nella munnezza che ci uccide ogni ...