Fare affari nel Medioevo Studenti delle superiori a Palazzo Pretorio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sarà un torneo singolare quello che si tiene stamani in: una sfida trascuoleprovenienti da Dagomari, Leonardo da Vinci, Carlo Livi e Gramsci-Keynes con il gioco "L’albero degli zecchini per creare un portafoglio titoli nel". E’ una gara che conclude un programma di attività di educazione finanziaria voluto dalla Fondazione Datini: alla giornata di oggi si arriva dopo che più di 200hanno partecipato ad una selezione dalla quale sono emersi 64che partecipano al torneo finale. Ogni scuola partecipante riceverà, per la propria biblioteca, una collezione di libri editi dalla Fondazione Datini, a tutti gliverrà consegnato un attestato di partecipazione. Ai ...