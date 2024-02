(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le famiglie didel naufragio di Steccato died alcuni superstiti faranno unarisarcitoria nei confronti delper omissione di soccorso e per i danni subiti in conseguenza della tragedia. Lo ha annunciato uno deinel corso di una conferenza stampa a Crotone. Il ricorso, ha spiegato l'avvocato Stefano Bertone,che insieme ai colleghi Marco Bova e Enrico Calabrese assiste una cinquantina di famiglie e alcuni superstiti, sarà presentato una volta conclusa l'inchiesta penale coordinata dalla Procura di Crotone e riguarderà la presidenza del Consiglio ed i ministeri degli Interni e dell'Economia.

Cutro: ad un anno dalla tragedia. Veglia dei superstiti e dei Familiari delle vittime: Superstiti e Familiari delle vittime hanno pregato in direzione della Mecca. Mentre alla fine della veglia, due superstiti, e due pescatori che intervennero sul luogo della strage, hanno gettato una ...tempostretto

Statistiche sul femminicidio, +36% le allerte all’1522: Le vittime sono italiane in altissima percentuale ... Però, le notizie di cronaca di vere tragedie Familiari potrebbero far pensare ad un incremento dei femminicidi che, analizzando i dati dell’Istat, ...key4biz

Familiari vittime Cutro, causa civile contro Governo: Le famiglie di vittime del naufragio di Steccato di Cutro ed alcuni superstiti faranno una causa civile risarcitoria nei confronti del governo per omissione di soccorso e per i danni subiti in ...ansa