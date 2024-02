Fabriano al rallentatore Ma il Moie non sfonda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Cerreto 0Vallesina 0 CERRETO (4-3-1-2): Spitoni; Barilaro, Marino, Stortini, Crescentini; Cicci, Francesconi (1’ st Corazzi), Gramaccia; Gubinelli (26’ st Marinelli); Bezziccheri, Zuppardo (18’ st Tizi). All. Tiranti.VALLESINA(4-3-3): Anconetani; Gregorini, Balducci, Marini, Cameruccio; Carboni (38’ st Giunghetti), Mosca, Costantini; Sassaroli, Rossetti (18’ st Paolucci), Pieralisi (31’ st Pandolfi). All. Rossi. Arbitro: Eletto di Macerata Note – Spettatori 300 circa. Ammoniti: Marino, Bezziccheri, Cicci, Marinelli, Costantini, (Recupero 1+4) Lo scontro al vertice fraCerreto eVallesina finisce 0-0 dopo 95’ avari di occasioni. Settimo 0-0 stagionale per la formazione cartaia, terzo nelle ultime quattro gare considerando la sconfitta infrasettimanale nella ...