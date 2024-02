F1 | sarà ancora dominio Red Bull-Verstappen? La vicenda Horner un pericoloso vaso di Pandora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La RedRB20 ha stupito tutti riprendendo il concetto di “Fiancata zero” cestinato dalla Mercedes e dimostrando, almeno nei test di Sakhir, come una monoposto di Formula Uno possa essere competitiva anche con un progetto che una concorrente diretta ha scartato. Addirittura, secondo alcune voci di corridoio, il team di Milton Keynes non avrebbe neppure utilizzato appieno tutto il proprio potenziale. Se tutto ciò corrisponde al vero, oppure qualcuno si è nascosto, lo scopriremo a breve. Il primo responso arriverà già fra giovedì a domenica, quando si farà sul serio nel Gran Premio di Bahrain. Di certo si parla di una squadra capace di vincere 38 GP su 44 dall’inizio del corrente regolamento tecnico. Se le premesse sono quelle appena esposte, la possibilità è quella di assistere a una prosecuzione di questa tirannia assoluta. Sembrerebbe che al Drink Team non basti ...