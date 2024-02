F1 | Mondiale 2024 | i 20 piloti iscritti e le 10 scuderie L’elenco e le nazionalità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e il 74°di F1 prenderà il via nel prossimo week end (29 febbraio-2 marzo) in Bahrain, a Sakhir. Una stagione lunghissima, fatta di 24 GP, in cuie team saranno messi alla prova, nella non semplice gestione di tanti appuntamenti da affrontare, considerando anche i week end con le Sprint Race (6). La prima Sprint della stagione si svolgerà in Cina il 20 aprile, l’ultima Sprint del’anno è in programma il 30 novembrein Qatar. Soltanto una di queste si correrà in Europa, precisamente in Austria il 29 giugno. Riprende la caccia a Max Verstappen e alla Red Bull, che hanno dominato letteralmente il 2023 con 21 vittorie in 22 gare disputate, con l’olandese a segno in 19 circostanze, come mai nessuno prima. Le intenzioni sono quelle di ...