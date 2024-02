F1 | il pronostico di Piastri | “Alonso andrà in Mercedes”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La firma di Lewis Hamilton con la Ferrari dal 2025 porterà inevitabilmente ad ulteriori movimenti in F1. Il team guidato da Toto Wolff deve cercare un sostituto per colmare il posto lasciato vacante dal sette volte campione del mondo di F1 e non è escluso che la scelta ricada su un altro veterano del Circus. Il nome più suggestivo è quello di Fernando, il cui accordo con l’Aston Martin scade quest’anno. Tanti si azzardano in pronostici e Oscardurante i test in Bahrain non ha avuto dubbi: “in”, le parole del pilota McLaren in un’intervista a F1TV. L’idea dia Brackley è balenata nella testa di tanti addetti ai lavori. Quando è arrivata l’ufficialità di Hamilton in Ferrari, Jenson Button disse che gli sarebbe piaciuto vedere ...