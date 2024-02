F1 | al via il Mondiale 2024 | soltanto 2 GP in diretta in chiaro su TV 8

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mancanopochi giorni al via della stagionedi Formula 1 e quest’oggi Sky Sport – l’emittente che detiene i diritti di trasmissione del– ha presentato la nuova stagione motoristica. La pay tv ha anche comunicato quali saranno le gare visibili ininsu TV 8: due, ovvero il Gran Premio di Imola a maggio e il Gran Premio di Monza a settembre, entrambi tra gli eventi sportivi rilevanti di AGCOM e per i quali è prevista per legge lain. I restanti 22 appuntamenti, incluso quello inaugurale di sabato prossimo in Bahrain, verranno mandati in onda in differita su TV8. La novità riguarda le gare sprint: su TV8 infatti saranno trasmesse inle sei sprint del sabato in programma Cina, Miami, Austria, ...