Exploit alleanza Pd-M5s in Sardegna | ma resta prudenza sul campo largo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mentre Giuseppe Conte ed Elly Schlein salgono insieme sull'areo per Cagliari, i rispettivi partiti sono in fibrillazione per un risultato che, comunque vada, entrambi considerano positivo. La candidata M5s Alessandra Todde tiene sulle spine fino all’ultima scheda il centrodestra. Circostanza che per molti testimonia un fatto: se uniti, Pd e M5s possono essere competitivi. Ma guai a leggere il volo...

Elezioni in Sardegna, finisce il mito di Meloni imbattibile: Il problema, per il Pd e per chi crede che una larga alleanza riformista sia l'unica opzione vincente contro le destre, è che Conte – vero trionfatore del voto sardo – non è affatto un partner ...editorialedomani

Exploit alleanza Pd-M5s, ma resta prudenza suL campo largo: Insomma, i pesi all'interno della coalizione contano, eccome. Il M5s, che ha sempre chiesto "un rapporto alla pari" al Pd in vista delle alleanze ancora da stringere, tiene il punto. "Dove c'è stato ...ansa

Con l’Exploit di Todde rinasce il campo largo. Conte non ha più scuse: L’Exploit del campo largo, su cui pesa comunque poco meno del 50 per cento di astenuti, rilancia un’alleanza zoppicante che è divisa su tutto, ma evidentemente funziona. Giuseppe Conte è volato in ...editorialedomani