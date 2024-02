Ex preparatore portieri Napoli | “Non solo errore Juan Jesus | la colpa è anche di Meret”

(Di lunedì 26 febbraio 2024)beffato dal gol di Zito Luvumbo: l’exdeiazzurri ‘colpevolizza’ non, ma. Nel post-partita della sconfitta delper mano del Cagliari, l’exdeidel club, Luciano Tarallo, ha espresso chiare critiche nei confronti di Alex. Tarallo ha analizzato in dettaglio il momento chiave del gol subito, evidenziando scelte discutibili del portiere partenopeo. Dove ha sbagliato? L’analisi dell’exdeidelLuciano Tarallo, intervistato da RadioCentrale, ha puntato il dito sulle ...

