Ex Milan | Tomasson è il nuovo ct della Svezia | 'Non vedo l'ora di sognare in blu e giallo'

Ex Milan , Ufficiale: Jon Dahl Tomasson non è più l’allenatore del Blackburn . Il danese ha lasciato l’incarico di comune accordo con la società inglese La ... (dailymilan)

SVEZIA: L'EX Milan Tomasson NUOVO CT: Jon Dahl Tomasson, ex attaccante danese con un passato nel Milan, è il nuovo ct della Svezia. Poche settimane dopo aver lasciato il Blackburn in Championship, Tomasson ha accettato l'incarico alla ...sportmediaset.mediaset

Jovic nuovo Tomasson Tocca a lui da titolare in Monza-Milan: Pioli concede un turno di riposo a Giroud in attacco. Il serbo ha finora fatto la differenza come riserva con gol decisivi: contro i brianzoli ci prova dal primo minuto ...tuttosport

Monza si prepara per la sfida contro il Milan: attacco mobile e convocati annunciati: Monza si prepara per la sfida contro il Milan Per la partita in casa contro il Milan, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, sta considerando alcune novità tattiche. Una di queste potrebbe essere ...informazione