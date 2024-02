Ex Ilva | la ripartenza | riunione tra Quaranta e sindacati In arrivo altri due commissari

Ex Ilva: oggi il commissario incontra i sindacati, domani il ministro Settimana importante per la ripartenza del siderurgico di Taranto: Ex Ilva: oggi il commissario incontra i sindacati, domani il ministro Settimana importante per la ripartenza del siderurgico di Taranto Giancarlo Quaranta, commissario di Acciaierie d’Italia, ha ...noinotizie

Ex Ilva, Fiom Taranto: «Bisogna far ripartire i due altiforni fermi»: TARANTO - «L'attuale amministrazione straordinaria deve inevitabilmente servire a garantire non solo la continuità produttiva ma soprattutto il suo rilancio attraverso la ripartenza dei ... pagato la ...lagazzettadelmezzogiorno

Ilva, Fiom Taranto: “Meloni non ripeta gli errori del passato. Ripartano i due altoforni fermi”: Il segretario generale della Fiom Cgil Taranto, Francesco Brigati, ha espresso preoccupazione riguardo al futuro dell’ex Ilva, sottolineando l’importanza ... ma soprattutto il suo rilancio attraverso ...trmtv