Ex Ilva | incontro sindacati-Urso domani a Taranto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Isono stati convocatimattina alle 8.15 in prefettura aper uncon il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, il commissario Giancarlo Quaranta, i commissari diAS. E' quanto si legge nella convocazione della prefettura.

L’appello del Pd tarantino perché i potenziali 17 firmatari ci siano tutti. L’annuncio del consigliere comunale indipendente Gianni Liviano per la ... (noinotizie)

Invitalia ha inviato al ministero dell'Imprese e del Made in Italy l'istanza per richiedere l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia. Lo rende ... (quotidianodipuglia)

Ex Ilva, la ripartenza: riunione tra Quaranta e sindacati. In arrivo altri due commissari: I sindacati, con i vertici nazionali, incontrano questa mattina a Taranto il commissario di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta, nominato nei giorni ...quotidianodipuglia

Ilva, ecco le prime sfide del commissario ma si rischia un altro crollo di produzione: I sindacati: "Occorre far ripartire subito gli altiforni". Oggi l'incontro con Quaranta Si apre una nuova settimana clou per l'Ilva in amministrazione straordinaria. Dopo la boccata di ossigeno - arri ...ilgiornale

Ilva alla resa dei conti: a rischio la produzione di un altro altoforno: LEGGI ANCHE: Ex-Ilva, Marcegaglia paga 20 milioni e “prenota” il futuro dell’acciaieria Giancarlo Quaranta, responsabile della prima fase di valutazione, presenterà i risultati al ministro Urso. E gli ...affaritaliani