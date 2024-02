Ex Ballerina Costretta a Prostituirsi e Picchiata | Dopo 10 Anni Dovrà Essere Risarcita

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Teramo - Il Tribunale ha deliberato un risarcimento di circa 7mila euro per una donna che, diecifa, è stata vittima di violenza e costrizione all'interno di un locale notturno nel Teramano. La decisione giungeun lungo procedimento legale durante il quale i gestori del club sono stati condannati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La vittima, assistita dall'avvocato Luca Macci, ha ricevuto l'indennizzo in seguito alle lesioni riportate durante un episodio di violenza, tra cui un trauma cranico e ferite contuse, con una prognosi iniziale di trenta giorni. Il tribunale civile ha riconosciuto il diritto della donna aper i dsubiti, stabilendo la quantità sulla base dei fatti accertati nel processo. La sentenza, emessa dal giudice Luca Bordin, conferma ...