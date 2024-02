Everton | cambia la penalità | la nuova classifica di Premier League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024), la FAladei Toffees: ecco comeadesso ladelladopo 26 giornate La Football Association ha deciso di ridurre ladell’. La squadra di Liverpool aveva ricevuto una penalizzazione di 10 punti a novembre per aver violato le regole del Fair Play Finanziario, in particolare per violazione “delle regole di profitto e sostenibilità”. Come riportato però da The Athletic, in seguito all’udienza di appello di una commissione indipendente, laè stata ridotta a 6 punti e così la squadra di Sean Dyche è balzata avanti in: 15ª posizione con 25 punti.