Eva e il vento Come una donna ha preso per mano l’intera umanità

(Di lunedì 26 febbraio 2024) di Simona Baldelli Nel giardino tutto era immobile, gli alberi, l’erba, il tempo. Le corolle stavano impietrite nella posa migliore, appena dischiuse. Non più boccioli, ma promesse di una pienezza che nel pomeriggio non sarebbe giunta. Né l’indomani. Né mai. Il sole compiva il suo arco nel cielo senza conseguenze nell’Eden. Quel mattino Eva non aveva provato stupore davanti a tanta, inscalfibile, bellezza. Quante albe erano trascorse dalla prima in cui era rimasta senza fiato davanti al panorama? Dieci? Mille? Una soltanto? Si può misurare l’eternità? Giorno, notte, giorno, notte, ancora giorno, ancora notte. E, al risveglio, sempre gli stessi fiori, non più in boccio, ma mai sfioriti. Forse non avrebbe dovuto cacciare il serpente. S’era presentato fra le foglie dell’Albero della Conoscenza, sotto l’ombra del quale Eva amava sostare, ma non quel mattino. La frescura del fitto ...