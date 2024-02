Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 26 febbraio 2024

(Di lunedì 26 febbraio 2024)26. ISuperenalotto Stasera, lunedì 26, alle ore 20,30 va in scena l’del gioco, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono idell’di? Di seguito idi, lunedì 26, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli ...

Estrazione VinciCasa oggi 24 febbraio 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, sabato 24 febbraio 2024 , alle ore 20,30 va in scena l’ Estrazione del ... (tpi)

Estrazione VinciCasa oggi 25 febbraio 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, domenica 25 febbraio 2024 , alle ore 20,30 va in scena l’ Estrazione del ... (tpi)

VinciCasa, l’Estrazione di domenica 25 febbraio: Entro quando viene pagato il Premio di prima categoria Il 40% è liquidato in denaro entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei reclami. Il 60% è reso disponibile ...repubblica

VinciCasa, l’Estrazione di venerdì 23 febbraio: Appuntamento del venerdì con il VinciCasa. Per vincere uno dei premi in palio non si devono indovinare necessariamente tutti e cinque i numeri estratti perchè il concorso prevede tante categorie di ...repubblica

Sorpresa con droga a Scampia, arrestata 39enne di Fisciano: Sorpresa con nove dosi di stupefacente in auto a Scampia. Secondo quanto rivela il quotidiano La Città, la donna, 39enne originaria di Fisciano, è stata ...zon