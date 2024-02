Esce in bici per allenarsi | SUV lo travolge e lo uccide | addio a Riccardo Giorgi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tragedia nel weekend in provincia di Latina dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un SUV. Purtroppo per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima lascia moglie e due figli. Ambulanza Ares 118 (ilcorrieredellacitta.com)Tornano a macchiarsi di sangue le strade del Lazio teatro dell’ennesima tragedia. Ieri, domenica 25 febbraio 2024, un terribile sinistro ha coinvolto unacletta ed un SUV. Ad avere la peggio è stato il ciclista che è deceduto in seguito alle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale unitamente ai Vigili del Fuoco. Terracina, incidente stradale sull’Appia: auto finisce nel canale (ilcorrieredellacitta.com) Incidente mortale a Pontinia: la vittima èL’impatto si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la Migliara 51 ...

