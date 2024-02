“Errore imperdonabile” | Juan Jesus sommerso dalle critiche | i voti dei quotidiani dopo Cagliari-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024)preso di miral’commesso nel match, quali sono ideiper il difensore brasiliano., una partita sulla quale ildoveva puntare per portare a casa i 3 punti. Ma la vittoria non è arrivata, il match termina con un pareggio 1-1. Un risultato che fa male alla squadra di Francesco Calzona, soprattutto, perché il club partenopeo non è riuscito a chiudere la partita e a mantenere il vantaggio raggiunto grazie alla rete di Victor Osimhen. A fermare gli azzurri, è il gol di Zito Luvumbo proprio durante i minuti finali. Complice l’commesso dal difensore, una svista che ...