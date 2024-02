“Era una bloggherina”. Che ridere Trussardi che si cucina l’ingrata Ferragni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Per un paio di giorni i social si erano scaldati a causa di rumor su un possibile flirt tra Chiarae Tomaso. Tali voci sono state immediatamente smentite dallo staff dell’influencer, attribuendo le notizie a mere speculazioni. Ma le modalità con cui lo staff diha messo a tacere le speculazioni è andato di traverso all’imprenditore, che ha risposto a tono. L’accenno a un flirt era stato liquidato infatti con un laconico “non lo conosco neanche”. E la frase non è piaciuta ache ieri su Instagram ha risposto per le rime: “Conosciamo Chiarada molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa “” la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate – si legge – Noi, di contro, abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina ...

Inviato da Enrico Maranzana - I Giudizi sintetici stanno per far ritorno nella scuola primaria . Con questo provvedimento si assimila la relazione tra docenti ... (orizzontescuola)

Una palude velenosa in Shadow of the Erdtree sarà presente nella mappa di gioco. Il director Hidetaka Miyazaki ha ammesso scherzosamente di essere dipendente ... (game-experience)

Tiziana Alterio: «Perché la Russia ha già vinto la guerra in Ucraina»: Perché Eltsin scelse come suo successore proprio Putin Perché magari non era una figura politicamente conosciuta, ma era la persona giusta per salvargli la pelle. Eltsin all’epoca era al minimo ...diariodelweb

La Nina di De Andrè raccontata in «Ho visto Nina volare». «Mi diceva: se mi fai arrabbiare non ti sposo più»: Chi è Nina Manfieri, che il 13 marzo compirà 84 anni. Compagna di giochi del cantante a Revignano. Uno spettacolo al Teatro Gobetti di Torino ripercorre anche la sua storia ...torino.corriere

Dani Alves colpevole: condannato per violenza sessuale: Il Tribunale di Barcellona ha emesso una sentenza che condanna Dani Alves, noto ex giocatore del Barça, della Juventus e del PSG, a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale ai danni di un ...msn