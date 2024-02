Epidemia di colera a bordo | 3mila passeggeri bloccati sulla nave da crociera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Più di tremila persone sono bloccate adi unadaal largo delle Mauritius. La causa è un possibile focolaio didell’imbarcazione, la Norwegian Dawn, della compagnia Norwegian Cruise Line. La compagnia è specializzata nel tour dei Paesi dell’Africa meridionale, con 2.184e 1.026 membri di equipaggio.Leggi anche: Passaporti, i ritardi nella consegna causano 300 milioni di ricavi in meno L’allerta per un’diL’allerta è scattata nei giorni scorsi, dopo la tappa in Sud Africa. Alcunidi ritorno dai tour a terra hanno iniziato ad accusare vari malesseri, come mal di stomaco e diarrea. I medici dihanno ordinato così l’immediato isolamento ...