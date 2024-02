Entain Italia sostiene la creazione di percorsi formativi nella produzione audiovisiva e cinematografica | presentato l' Audiovisual Hub di Napoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Roma 26 febbraio 2024) - Saranno 80 i giovani NEET a cui sarà offerta l'opportunità di seguire corsi Roma, 26 febbraio 2024 –, parte diplc, gruppo internazionale nel settore dell'intrattenimento,il progettoHub che aiuterà i giovani marginalizzati offrendo loro opportunità di lavoro, promuovendo l'inclusione sociale. L'iniziativa è realizzata dall'associazione L'Altrain collaborazione con l'Università diFederico II. In occasione del CSR Award, che si è tenuto lo scorso dicembre, il progettoHub è stato premiato dalla Fondazione, organizzazione no-profit istituita per coordinare e sostenere le attività di CSR ...

L’azienda ottiene per la seconda volta il prestigioso riconoscimento che premia le performance in ambito risorse umane Carlesimo ( Entain Italia ): “Siamo ... (sbircialanotizia)

Cade da un salto di roccia, morto sciatore a Courmayeur: La prima candidatura alle Comunali nel 1995 con il centrosinistra, e viene eletto nell’opposizione, poi corsa alla Regione nel 2005 con Forza Italia ed entra in consiglio regionale sempre ...bari.repubblica

LIVE FV, Fiore-Bologna 5-0: Rubino segna la manita: A pochi giorni dall'1-1 di Roma che ha consentito alla Primavera di strappare il pass per la sesta finale consecutiva di Coppa Italia, la squadra di Daniele Galloppa torna in campo per affrontare il ...firenzeviola

LIVE FV, Fiore-Bologna 5-0: finisce qui la partita al VP: A pochi giorni dall'1-1 di Roma che ha consentito alla Primavera di strappare il pass per la sesta finale consecutiva di Coppa Italia, la squadra di Daniele Galloppa torna in campo per affrontare il ...firenzeviola