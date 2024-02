Enotria | The Last Song è stato rinviato per evitare Elden Ring | Shadow of the Erdtree

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Jyamma Games ha annunciato ufficialmente il rinvio di: The, gioco souls like che non farà più il suo debutto sul mercato nella giornata del 21 Giugno 2024, così dadi scontrarsi conof the. Ed ovviamente questa è un’informazione che non ha sorpreso più di tanto, visto che l’espansione del gioco FromSoftware attirerà su di sé praticamente tutte le attenzioni del pubblico interessate al genere in questione. Il team di sviluppo italiano ha inoltre rivelato che la nuova data di uscita di: Thesarà annunciata il 21 Marzo 2024, nello specifico nel corso del Future Game Show 2024. Aggiungiamo che alcuni rappresentati dello studio hanno ...

Enotria verrà rinviato, Elden Ring spaventa il Souls-Like tutto italiano: Il team di sviluppo Jyamma Games ha annunciato il rinvio del souls-like "Enotria: The Last Song" a causa della coincidenza con la data d'uscita di "Elden Ring: Shadow of the Erdtree". La decisione è ...tomshw

Enotria verrà rinviato per evitare Elden Ring: Shadow of the Erdtree, nuova data d'uscita in arrivo: A pochi giorni di distanza dai meme, Jyamma annuncia che Enotria: The Last Song verrà rinviato per non coincidere con Elden Ring: Shadow of the Erdtree. NOTIZIA di Giorgio Melani — 26/02/2024 Come era ...multiplayer

Enotria: The Last Song verrà rinviato, uscire con il DLC di Elden Ring "sarebbe un suicidio commerciale": Lo studio italiano Jyamma Games ha deciso di modificare la data d'uscita di Enotria: The Last Song, precedentemente fissata per il 21 giugno su PS5, Xbox Series X/S e PC. Senza troppi fronzoli, il CEO ...it.ign