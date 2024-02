Ennesimo femminicidio | accoltella la moglie in strada | davanti a tutti e poi si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un uomo di 56 anni, Vittorio Pescaglini, ha ucciso a coltellate la, di origine brasiliana, da cui si stava separando. Tragedia nel pomeriggio di oggi a Barga, nella frazione di Fornaci, in provincia di Lucca. Dopo il delitto, avvenuto in, l’uomo ha chiamato ie si èto.a numerosi testimoni, l’uomo avrebbe colpito la donna con un coltello a lama lunga. La coppia era in crisi da tempo e pare fosse vicina a formalizzare la propria separazione. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo del delitto, per la donna non c’era nulla da fare se non constatarne l’avvenuto decesso. Leggi anche: Voleva suicidarsi per amore, 55enne fa esplodere palazzina L'articolo proviene da The Social Post.