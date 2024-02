Emma Watson è nella sua coquette era in Prada | il trend della Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha portato laeradurante la sfilata di(she’s agirl, yes!), un tocco civettuolo all’intramontabile tendenza delle trasparenze. E tutto il web è impazzito per lei., che è il volto del profumo Paradoxecasa di moda, ha partecipato alla sfilata indossando una classica giacca blu navy sovrapposta a un miniabito blu chiaro e lavanda con corpetto trasparente e gonna a balze con bordo in pizzo bianco, in perfettaera. L’abito dipresentava una scollatura alta che lasciava intravedere la pelle sottostante, anche ...