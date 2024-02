Emergenza smog | i consigli degli esperti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alberto Rocca, direttore dell’unità operativa di Pneumologia del Bellaria, spiega i comportamenti da mettere in pratica per minimizzare l’impatto delle polveri sottili e della pessima qualità dell’aria.

Milano – Come previsto e auspicato, la pioggia ha lavato via lo smog che in queste ultime settimane stava soffocando la pianura padana e le nostre città. ... (ilgiorno)

Emergenza smog Milano: non c'è salute pubblica senza azioni coordinate Stato-Regione: Certo è che, secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, a causa dello smog l’Italia è al primo posto in Europa come morti premature ogni anno, con circa 80mila decessi su 330mila in Europa. Al netto ...ansa

smog: bimbi più vulnerabili a danni respiratori, dai pediatri indicazioni per proteggerli: Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Lo smog ha effetti sulla salute dei bambini: per proteggerli ciascuno di noi può contribuire a ridurre, quanto più possibile, l'inquinamento attraverso l'adozione di ...lagazzettadelmezzogiorno

“Vietato respirare”, sabato a Milano una grande manifestazione anti-smog: Sabato a Milano scenderanno in piazza più di una quarantina di sigle-tra comitati civici, associazioni e movimenti ambientalisti- per protestare contro l'indifferenza delle istituzioni al grave proble ...dire