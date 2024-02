Elezioni Sardegna | testa a testa Todde-Truzzu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) - E' in corso lo spoglio delle schede nelle 1.884 sezioni distribuite nei 377 Comuni dellaper leregionali 2024. Con 183 sezioni scrutinate su 1.844. Paolo, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, è leggermente in vantaggio su Alessandra: quando sono state scrutinate 315 sezioni su 1.844 è al 46,1%, contro il 45% della candidata del campo largo. Renato Soru rimane fermo al 7,9% e Lucia Chessa all'1%. Secondo le direttive della Regione le operazioni sono partite dalla conta dei voti per i candidati presidente. Ci vorranno ore dunque prima che lasappia chi dovrà guidarla per i prossimi cinque anni. I numeri a Baradili sono minuscoli, perché è il paese più piccolo della, ma qui ...

