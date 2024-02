Elezioni Sardegna | cos’è la ‘tagliola’ delle ore 19 | cosa succede se si sforano le 12 ore per lo scrutinio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 – Dai primi dati ufficiali sullo spoglioschede per le regionali in, si preannuncia un testa a testa tra Alessandra Todde, candidata per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste, e Paolo Truzzu del centrodestra (sostenuto da nove liste). Più staccati Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste e Lucia Chessa di Sardigna R-esiste. Lo spoglio, tuttavia, continua a procedere molto a rilento. Al via lo spoglioschede elettorali indove ieri si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale, Carbonia , 26 Febbraio 2024./// The counting of votes after the Sardinian regional election, in Carbonia, Italy, 26 February 2024. Sardinian electors on 25 February went to the polls to vote in key regional elections, to ...